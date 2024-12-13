«Читай-город» назвал самые популярные книги на Ярмарке non/fictio№26

Абсолютным лидером продаж стала книга Нассима Талеба «Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса»

Фото: Алина Бицутина / Предоставлено пресс-службой «Читай-город»

В Москве завершилась крупнейшая ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№26. Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» организовала на ней павильон «Интеллект». Здесь было представлено множество новинок и классических произведений.

Абсолютным лидером продаж стала книга Нассима Талеба «Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса». Несмотря на то, что она вышла несколько лет назад, ее актуальность в условиях турбулентного времени только растет. Автор предлагает свой взгляд на то, как извлекать пользу из кризисных ситуаций и адаптироваться к переменам. Второе место по популярности заняла «Сталин. Большая книга интервью». Этот объемный сборник, который включает редкие беседы и интервью Иосифа Сталина, вызвал интерес у публики, что связано с возрастающим спросом на биографии исторических деятелей. Эксперты отмечают, что такие книги способствуют более глубокому пониманию событий прошлого и личности одного из самых противоречивых лидеров XX века.

Алина Бицутина / Предоставлено пресс-службой «Читай-город»

Тройку лидеров замыкает труд Ивана Зуенко «Китай в эпоху Си Цзиньпина». Автор, специалист по современному Китаю, в доступной и увлекательной форме рассказывает, как Китай прошел путь от периферийного государства до одной из ведущих мировых держав. Книга востребована среди тех, кто хочет разобраться в сложной политической и экономической ситуации в регионе.

Также в топ-10 вошла книга Дональда Трампа «Искусство сделки», интерес к которой резко возрос на фоне новых политических событий в США. По мнению организаторов ярмарки, читателей привлекает не только практическое содержание книги, но и личность автора, который продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности.

В рубрике художественной литературы самым продаваемым стал корейский роман Пом Ю Джина «Ресторан 06:06:06». Это произведение в жанре feel good покорило читателей своей легкостью, вдохновляющей историей и качественным переводом. Помимо него, в списке лидеров оказались «Круть» Виктора Пелевина и «Щегол» Донны Тартт, что подтверждает устойчивый интерес к признанным мастерам слова.

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Екатерина Петрова