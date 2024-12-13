В Казани спрос на вторичную недвижимость вырос на 2% в ноябре 2024 года

Фото: Динар Фатыхов

Согласно данным «Авито Недвижимость», в Казани спрос на вторичное жилье увеличился на 2% по сравнению с октябрем этого года. По всей России спрос на вторичную недвижимость заметно возрос в 24 из 44 крупных городов с наибольшим увеличением в Москве (+26%), Новосибирске (+21%) и Екатеринбурге (+20%).



В ноябре 2024 года предложение готовых квартир в России увеличилось на 5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Особенно заметен рост предложения студий и однокомнатных квартир, которое возросло на 8%, в то время как двухкомнатные и трехкомнатные варианты стали больше на 6% и 4% соответственно. В Казани наиболее заметно увеличилось предложение студий — на 17%.

Хотя общий спрос на вторичное жилье в России не изменился, интерес к студиям и однокомнатным квартирам возрос на 13% и 5%. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке по итогам ноября составила 7,5 млн рублей, что соответствует уровню прошлого года.

В Казани средняя цена вторичного жилья составила 9 млн рублей.

Лидерами по ценам остаются Москва (31,2 млн рублей), Сочи (14,4 млн рублей) и Санкт-Петербург (11,5 млн рублей). Самое доступное жилье было предложено в Смоленске (3,9 млн рублей), Брянске (4,1 млн рублей) и Ульяновске (4 млн рублей).

Напомним, что Казань вошла в число городов-миллионников России, где цены на вторичное жилье выросли сильнее официальной инфляции. По данным Росстата, с начала года инфляция составила 7,41%, но в столице Татарстана квартиры подорожали на 13,9% за тот же период.



Анастасия Фартыгина