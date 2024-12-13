Комитет Госдумы одобрил поправку о запрете УДО для террористов

Фото: Анастасия Фартыгина

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал палате принять поправку, согласно которой лица, отбывающие наказание за террористические акты, не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО). Об этом сообщили в ТАСС.



Предлагаемые изменения должны быть внесены в Уголовный кодекс России. Кроме террористов, поправка также касается осужденных за вооруженный мятеж, международный терроризм, содействие террористической деятельности, а также за организацию и участие в террористических сообществах.

Эти поправки были поддержаны комитетом при повторном рассмотрении законопроекта, направленного на ужесточение наказаний за вооруженный мятеж.

Напомним, что Госдума приняла закон, который расширяет полномочия Росфинмониторинга, включая новые основания для внесения физических лиц и организаций в перечень, имеющий сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.



Анастасия Фартыгина