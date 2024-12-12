В Госдуме расширили полномочия Росфинмониторинга по внесению в список экстремистов и террористов
Госдума приняла закон, который расширяет полномочия Росфинмониторинга, включая новые основания для внесения физических лиц и организаций в перечень, имеющий сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Об этом сообщили в ТАСС.
Новый закон распространяет действия законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на финансирование экстремистской деятельности.
Под финансированием экстремистской деятельности закон понимает сбор средств, предоставление финансовых услуг, предназначенных для организации экстремистской деятельности или поддержки экстремистских групп.
- Также расширен круг преступлений, которые относятся к экстремистским, включая убийства, умышленное причинение вреда, пытки и хулиганство, если они обоснованы политической, расовой, национальной или религиозной ненавистью.
Кроме того, закон также обновляет перечень оснований для включения физических лиц в списки, предполагая, что приговор суда о причастности к пропаганде нацистской атрибутики или символики будет служить основанием для внесения в перечень экстремистов и террористов.
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