Новости общества

06:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Госдуме расширили полномочия Росфинмониторинга по внесению в список экстремистов и террористов

13:42, 12.12.2024
В Госдуме расширили полномочия Росфинмониторинга по внесению в список экстремистов и террористов
Фото: Дарья Пинегина

Госдума приняла закон, который расширяет полномочия Росфинмониторинга, включая новые основания для внесения физических лиц и организаций в перечень, имеющий сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Об этом сообщили в ТАСС.

Новый закон распространяет действия законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на финансирование экстремистской деятельности.

Под финансированием экстремистской деятельности закон понимает сбор средств, предоставление финансовых услуг, предназначенных для организации экстремистской деятельности или поддержки экстремистских групп.

  • Также расширен круг преступлений, которые относятся к экстремистским, включая убийства, умышленное причинение вреда, пытки и хулиганство, если они обоснованы политической, расовой, национальной или религиозной ненавистью.

Кроме того, закон также обновляет перечень оснований для включения физических лиц в списки, предполагая, что приговор суда о причастности к пропаганде нацистской атрибутики или символики будет служить основанием для внесения в перечень экстремистов и террористов.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также