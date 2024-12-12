В Госдуме расширили полномочия Росфинмониторинга по внесению в список экстремистов и террористов

Фото: Дарья Пинегина

Госдума приняла закон, который расширяет полномочия Росфинмониторинга, включая новые основания для внесения физических лиц и организаций в перечень, имеющий сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Об этом сообщили в ТАСС.



Новый закон распространяет действия законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на финансирование экстремистской деятельности.



Под финансированием экстремистской деятельности закон понимает сбор средств, предоставление финансовых услуг, предназначенных для организации экстремистской деятельности или поддержки экстремистских групп.

Также расширен круг преступлений, которые относятся к экстремистским, включая убийства, умышленное причинение вреда, пытки и хулиганство, если они обоснованы политической, расовой, национальной или религиозной ненавистью.

Кроме того, закон также обновляет перечень оснований для включения физических лиц в списки, предполагая, что приговор суда о причастности к пропаганде нацистской атрибутики или символики будет служить основанием для внесения в перечень экстремистов и террористов.

Анастасия Фартыгина