В Татарстане задержали семь человек за обналичивание 2,5 млрд рублей

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В Татарстане сотрудники полиции задержали семерых жителей Казани, подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности. По предварительным данным, с октября 2023 года группа занималась нелегальным обналичиванием денежных средств. Об этом сообщила глава МВД Ирина Волк в своем telegram-канале.



Каждый из участников группы исполнял свою роль: одни находили клиентов и контрагентов, другие занимались перевозкой наличных, а третьи вели бухгалтерский учет и оформляли документы с недостоверными данными.

Незаконные банковские операции проводились с использованием реквизитов подконтрольных организаций, а комиссионные за услуги составляли не менее 14%.

В ходе своей деятельности группа заработала более 43 млн рублей, а общий объем обналиченных средств составил не менее 2,5 млрд рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 уголовного кодекса России.

Анастасия Фартыгина