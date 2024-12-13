В 2024 году в России обновили свыше 2 тыс. километров улиц и дорог

Фото: Инна Серова

В 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» была обновлена улично-дорожная сеть в 105 крупнейших городских агломерациях страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

В этом году ремонт затронул ключевые маршруты, включая подъезды к школам, поликлиникам и жилым районам.

Министр транспорта России Роман Старовойт подчеркнул, что каждый обновленный объект важен для улучшения качества жизни граждан. К концу года в нормативное состояние будет приведено 3,8 тыс. километров дорог, что составит 85% всей региональной и местной дорожной сети по результатам нацпроекта.

— Мы понимаем, что каждый объект ― вне зависимости от его протяженности ― важен для людей и влияет на качество их жизни, ― уточнил Роман Старовойт.

Напомним, что в Казани торжественно открыли обновленное Горьковское шоссе после двухлетней реконструкции, а также дорогу «Большой Зеленодольск» и участок М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа. Раис Татарстана подчеркнул, что это событие значительно повлияет на развитие транспортной инфраструктуры республики. Подробнее — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина