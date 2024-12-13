Президент России помиловал четырех женщин, осужденных за нетяжкие преступления
Президент России Владимир Путин помиловал четырех женщин из Курской области, осужденных за нетяжкие преступления. Все осужденные имеют несовершеннолетних детей, а одна из них — инвалид I группы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Женщины погасили ущерб, причиненный преступлениями, и находятся на учетах с положительными характеристиками. Последний случай помилования в Курской области произошел в 2011 году.
Решение о помиловании было озвучено омбудсменом региона Владимиром Фирсовым. Кроме того, в преддверии Международного женского дня, 8 марта 2024 года Путин ранее помиловал 50 женщин, включая беременных и матерей, чьи родственники участвуют в военной операции. Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева выдвинула просьбу о данной амнистии.
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