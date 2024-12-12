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В Казани 11 потенциально опасных участков дорог оборудовали проекционными «зебрами»

10:20, 12.12.2024
В Казани 11 потенциально опасных участков дорог оборудовали проекционными «зебрами»
Фото: взято с сайта kzn.ru

В этом году в Казани на 11 потенциально опасных участках дорог были установлены 22 устройства, которые проецируют изображение «зебры» в темное время суток. Об этом сообщили в мэрии Казани.

Среди нововведений:

  • четыре проектора, размещенные у дома №40 по улице Губкина;
  • по одному устройству рядом с домами №5 по улице Белинского и №46 по улице С. Хакима.

По два проектора установлены на следующих участках:

  • пересечении улиц Г.Тукая и Сафьян;
  • ул.Адоратского, 33;
  • ул.Гладилова;
  • ул.Алафузова;
  • ул.Баруди, 18;
  • ул.Бондаренко, 33;
  • через ул.А.Козина в районе дома №42 по ул.С.Хакима;
  • юго-западном углу ул.А.Козина, 2;
  • через ул.Яруллина у дома №2 на ул.Комсомольской.

На данный момент в Казани функционируют 29 переходов с проекторами неподвижных изображений, которые помогают снижать количество дорожно-транспортных происшествий. Благодаря этим устройствам как водители, так и пешеходы становятся более внимательными к ситуации на дороге.

Анастасия Фартыгина

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