В Татарстане на 100 тысяч рублей увеличили размер премии имени В.Е. Алемасова

Фото: Михаил Захаров

С 2025 года размер Государственной премии Татарстана имени В.Е. Алемасова будет увеличен на 100 тыс. рублей и составит 250 тыс. рублей. Соответствующий указ подписал сегодня раис республики Рустам Минниханов.

В 2023 году размер премии имени В.Е. Алемасова был увеличен в два раза — с 75 тыс. до 150 тыс. рублей.



Премия, учрежденная в 2014 году указом раиса республики, носит имя Вячеслава Алемасова — выдающегося ученого в области теплоэнергетики, академика Российской академии наук и почетного члена Академии наук Татарстана.

Премия создана для поощрения молодых исследователей, которые внесли значительный вклад в развитие приоритетных областей науки и промышленности.

Дарья Пузикова