В Татарстане в два раза увеличили размер премии имени Алемасова

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане в два раза — с 75 до 150 тысяч рублей — увеличили размер Государственной премии республики имени В.Е. Алемасова. Решение закреплено указом раиса республики Рустама Минниханова.

Изменение внесли в пункт три положения о Государственной премии Республики Татарстан имени В.Е. Алемасова. Он гласил, что «ежегодно к 1 июля присуждаются три премии имени В.Е. Алемасова в размере 75 тысяч рублей каждая».

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В 2023 году Рустам Минниханов подписал указ о присуждении премии имени Алемасова в конце июня. Ее присудили трем кандидатам технических наук: доценту кафедры «Основания, фундаменты, динамика сооружений и инженерная геология» Института строительства КГАСУ Данилю Сабирзянову, инженеру первой категории отдела по техническому обслуживанию и наладке энергетического оборудования службы диагностики оборудования и сооружений инженерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз Казань» Рауфу Сабирову и старшему преподавателю кафедры общей физику КНИТУ-КАИ Алие Сайфутдиновой.

Государственная премия Татарстана имени академика Алемасова учреждена в 2014 году. Каждый год она присуждается молодым ученым за выдающиеся научные достижения в области инженерии и значительный вклад в развитие приоритетных отраслей науки и промышленности.



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Татьяна Демина