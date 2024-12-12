В Госдуму внесли проект о маркировке видеоигр по их содержанию

Фото: Динар Фатыхов

Зампред Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что законопроект, регулирующий видеоигровую индустрию, не содержит запрета иностранных игровых сервисов. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

— Никакого запрета иностранных игровых сервисов законопроект не содержит, как и никаких невыполнимых требований. Мы хотим, чтобы распространители игр дали их разработчикам возможность предупреждать пользователей об особенностях игрового контента (сцены жестокости, насилия, употребления алкоголя и наркотиков и т. д.), — говорится в сообщении.

Он уточнил, что эксперимент по маркировке, который сейчас проводят некоторые участники российского рынка, полностью этому соответствует. Разработчикам ничего не мешает ставить пиктограммы в описание своих продуктов на Steam и GOG.

— При этом из виду упускается самое главное. Впервые появляется целый ряд важных законодательных определений: что такое видеоигра, что считать игровым имуществом, кто такие распространители видеоигр. Мы прописываем базовые дефиниции для будущих норм, которые помогут развивать в России эту стратегически важную отрасль, закладываем фундамент системной поддержки российского игропрома, — говорит Горелкин.

Ранее сообщалось, что сегодня в Госдуму внесут проект, которым вводится маркировка игр по их содержанию. Один из авторов — депутат Госдумы от Пермского края, член Комитета по информполитике Антон Немкин. Ранее, еще в сентябре этого года, депутат призывал к подобной инициативе, по его словам, это позволило бы родителям легко находить игры, которые не только развлекают, но и способствуют развитию навыков, необходимых в учебе и повседневной жизни.

Дарья Пузикова