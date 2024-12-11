В Госдуму внесут проект о маркировке игр по содержанию

Фото: Динар Фатыхов

В Госдуму в четверг внесут проект, которым вводится маркировка игр по их содержанию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Один из авторов — депутат Госдумы от Пермского края, член комитета по информполитике Антон Немкин. Ранее, еще в сентябре этого года, депутат призывал к подобной инициативе, по его словам, это позволило бы родителям легко находить игры, которые не только развлекают, но и способствуют развитию навыков, необходимых в учебе и повседневной жизни. Маркировка может осуществляться при помощи графических или водяных знаков



Напомним, еще в мае этого года в Госдуме приступили к разработке законопроекта о маркировке созданного нейросетью контента. Идею еще год назад озвучили в Российском технологическом университете. Между тем крупные компании уже начали добровольно помечать подобные материалы. Детали — в материале «Реального времени».

Дарья Пузикова