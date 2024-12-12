За год «Телеграм» заблокировал около 15,38 млн групп и каналов

В этом году «Телеграм» заблокировал около 15,38 млн групп и каналов, а также удалил более 100 млн единиц материалов, связанных с террористической деятельностью. Об этом говорится в отчете на сайте мессенджера.

«Телеграм» блокирует десятки тысяч групп и каналов ежедневно и удаляет миллионы единиц материалов, нарушающих условия предоставления услуг», говорится в сообщении.

По информации, с 2015 года «Телеграм» активно занимается модерацией контента. Это включает в себя рассмотрение обращений пользователей и применение машинного обучения для предварительного анализа. В начале этого года к этим усилиям были добавлены инструменты модерации, использующие искусственный интеллект.

Напомним, что в прошлом месяце российские пользователи «Телеграма» стали жертвами массовых фишинговых атак, направленных на кражу аккаунтов. Злоумышленники рассылают сообщения от знакомых контактов с предложением получить «Телеграм-премиум» в качестве подарка. Для активации услуги пользователю предлагается перейти по ссылке и ввести свои учетные данные.

Дарья Пузикова