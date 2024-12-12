Водоканал завершил работы по замене аварийного участка коллектора 1969 года постройки в Ново-Савиновском районе

Работы проводились без прекращения предоставления услуг водоотведения для абонентов

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

В ходе аварийно-восстановительных работ по ул. Короленко/Гагарина произведена замена трубопровода самотечного канализационного коллектора диаметром 160 мм протяженностью более двух метров.

В связи с высоким уровнем грунтовых вод в месте проведения работ была применена технология водопонижения иглофильтрами, которые представляют собой специальные устройства для удаления избыточной влаги из грунта. Они состоят из системы вертикально установленных игл, которые проникают в грунт на определенную глубину. Основной принцип работы иглофильтров заключается в создании каналов для отвода влаги из грунта, что обеспечивает его осушение. Грунтовая вода проникает в каналы, образованные иглами, и затем собирается и удаляется с помощью насосной системы. Таким образом, иглофильтры способствуют быстрому снижению уровня грунтовых вод и поддержанию оптимальной сухости при производстве аварийных мероприятий.

Работы проводились без прекращения предоставления услуг водоотведения для абонентов.

В настоящее время на месте аварийных работ ведется первичное благоустройство. Восстановление асфальто-бетонного покрытия будет завершено весной 2025 года.

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