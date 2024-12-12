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Казань вошла в список самых популярных городов для делового туризма

16:35, 12.12.2024
Казань вошла в список самых популярных городов для делового туризма
Фото: Динар Фатыхов

Объем российского рынка делового туризма по итогам 2024 года достигнет 1 трлн рублей, в рейтинге популярных городов для бизнес-поездок оказалась Казань. Об этом сообщает «Интерфакс».

— Деловой туризм первым полностью восстановился после пандемии и падения рынка, связанного с началом СВО в 2022 году. Количество внутренних командировок увеличилось на 18%, а объем бронирования в гостиницах — на 5—7%. В топе популярных городов России для деловых туристов оказались Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи и Казань, — сказала соруководитель комитета РСТ по MICE-туризму и конгрессно-выставочной деятельности Наталья Евневич.

Основные факторы роста показателей:

  • улучшение инфраструктуры;
  • рост интереса компаний к корпоративным и международным мероприятиям;
  • внедрение новых технологий и форматов в организацию событий.

В 2023 году стоимость делового туризма для россиян выросла в 1,4 раза по сравнению с личными поездками и составила около 35 тысяч рублей на человека.

Евневич уточнила, что количество корпоративных мероприятий с начала года, по сравнению со вторым кварталом 2023 года, увеличилось на 19%, а по сравнению с первым кварталом 2023 года — на треть. Согласно данным Союза агентств делового туризма (САД), в 2024 году объем рынка делового туризма в России увеличился на 28% за год.

При этом, по словам вице-президента РСТ и председателя правления САД Дмитрия Горина, деловой туризм нуждается в законодательном определении.

Напомним, Казань заняла пятое место в рейтинге городов России по количеству визитов бизнесменов и сотрудников в командировках. По сравнению с прошлым годом деловой турпоток в город увеличился в 1,7 раза.

Дарья Пузикова

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