Рыночная стоимость футболистов «Рубина» превысила 35 млн евро

За месяц состав команды подорожал на 6,3%

Фото: Динар Фатыхов

Популярный футбольный портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков и клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Всего переоценке подверглись 440 футболистов ведущего чемпионата России по футболу.

В последний раз Transfermarkt обновлял трансферную стоимость игроков РПЛ 15 ноября 2024 года.

За месяц состав казанского «Рубина» подорожал на 6,3%, рыночная стоимость футболистов превысила 35 млн рублей. По росту стоимости игроков казанский клуб вошел в топ-3 РПЛ, уступив махачкалинскому «Динамо» (+13,1%) и «Краснодару» (+7,7%). В ноябре состав «рубиновых» оценивался в 33,5 млн, сейчас — в 35,6 млн евро.

С 14 ноября по 12 декабря «Рубин» провел четыре матча. На этом отрезке команда Рашида Рахимова одержала две победы — над «Акроном» (3:0) и махачкалинским «Динамо» (3:2). Также казанцы сыграли вничью в чемпионате с ЦСКА (2:2) и вылетели из «Пути РПЛ» в Кубке России, крупно проиграв тем же армейцам (0:3).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наиболее подорожавшим футболистом «Рубина» стал нападающий Мирлинд Даку. Албанский форвард увеличил свою стоимость на 1 млн евро, сохранив статус самого дорогого игрока казанского клуба с показателем 7 млн евро. На 800 тысяч евро подорожал защитник Илья Рожков (стоимость — 2 млн евро) и на 600 тысяч — защитник Егор Тесленко (1,5 млн евро). При этом в тройку самых дорогих футболистов «Рубина» входят Даку, Рожков и полузащитник Угочукву Иву (2 млн евро, +500 тысяч).

Кроме этого, подорожали Никола Чумич (1,8 млн евро, +300 тысяч евро), Алексей Грицаенко (1,8 млн, +300 тысяч), Евгений Ставер (1 млн, +200 тысяч), Дмитрий Кабутов (800 тысяч, +200 тысяч), Богдан Йочич (800 тысяч, +100 тысяч) и Константин Нижегородов (400 тысяч, +150 тысяч).

Понизилась стоимость у 13 футболистов, в том числе у летних новичков клуба Вельдина Ходжи (3 млн евро, -500 тысяч) и Марвина Чуни (1,2 млн евро, -300 тысяч).

Самыми дорогостоящими игроками РПЛ остались Эдуард Сперцян из «Краснодара» и Вендел из «Зенита», которые оцениваются в 20 млн евро. В топ-5 также входят Клаудиньо («Зенит», 17 млн евро), Константин Тюкавин («Динамо» Москва, 16 млн евро) и Манфред Угальде («Спартак», 15 млн евро).

Наибольший рост трансферной стоимости за месяц показал форвард «Спартака» Угальде, подорожавший на 6 млн евро. Сильнее всего подешевел состав «Крыльев Советов». На фоне разбирательств губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в отношении клуба произошло падение трансферной стоимости команды на 9,6%.

«Рубин» закончил 2024 год на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Краснодар», опережающий «Зенит» лишь по дополнительным показателям.

Зульфат Шафигуллин