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В Татарстане на мечеть в селе Маскара Кукморского района установили полумесяц

14:09, 12.12.2024
В Татарстане на мечеть в селе Маскара Кукморского района установили полумесяц
Фото: Реальное время

В Татарстане на мечети, построенной в 1791 году в селе Маскара Кукморского района, был установлен полумесяц, об этом стало известно корреспонденту «Реального времени».

Полумесяц был установлен в рамках мероприятий по сохранению и реконструкции исторических объектов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, что в Казани на фасаде Ново-Слободской мечети сделают подсветку, а также проведут благоустройство территории. Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы.

Анастасия Фартыгина

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