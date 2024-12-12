В Татарстане на мечеть в селе Маскара Кукморского района установили полумесяц
В Татарстане на мечети, построенной в 1791 году в селе Маскара Кукморского района, был установлен полумесяц, об этом стало известно корреспонденту «Реального времени».
Полумесяц был установлен в рамках мероприятий по сохранению и реконструкции исторических объектов.
Напомним, что в Казани на фасаде Ново-Слободской мечети сделают подсветку, а также проведут благоустройство территории. Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы.
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