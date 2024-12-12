В Татарстане на мечеть в селе Маскара Кукморского района установили полумесяц

Фото: Реальное время

В Татарстане на мечети, построенной в 1791 году в селе Маскара Кукморского района, был установлен полумесяц, об этом стало известно корреспонденту «Реального времени».



Полумесяц был установлен в рамках мероприятий по сохранению и реконструкции исторических объектов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, что в Казани на фасаде Ново-Слободской мечети сделают подсветку, а также проведут благоустройство территории. Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы.



Анастасия Фартыгина