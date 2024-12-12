ЦБ также проведет голосование для выбора символов банкнот в 10, 50 и 500 рублей
Банк России сообщил, что отбор символов для обновленных банкнот в 10, 50 и 500 рублей пройдет с участием народного голосования.
В рамках модернизации этих банкнот регулятор планирует учитывать мнение как экспертного сообщества, так и широкой аудитории.
— Отбор символов будет происходить при участии общественности, — заявили в Центробанке.
Напомним, что в России завершилось голосование за новый символ на купюре в 1000 рублей. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что окончательный выбор теперь остается за экспертами. Конкретные сроки глава ЦБ не назвала, но сообщила, что на подготовку новой купюры уйдет около года. Ее планируют представить к концу 2025-го.
- Напомним, скоростной пассажирский теплоход «Метеор» стал лидером голосования.
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