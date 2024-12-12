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В России завершилось голосование за новый символ на купюре в 1000 рублей

12:00, 12.12.2024
В России завершилось голосование за новый символ на купюре в 1000 рублей
Фото: Михаил Захаров

В России завершилось голосование за новый символ на купюре в 1000 рублей. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что окончательный выбор теперь остается за экспертами. Они решат, что будет на лицевой стороне, а что будет представлено в виде микрорисунков.

— Дальше дело за нашими художниками, — признала Набиуллина.

Конкретные сроки глава ЦБ не назвала, но сообщила, что на подготовку новой купюры уйдет около года. Ее планируют представить к концу 2025-го.

Напомним, скоростной пассажирский теплоход «Метеор» стал лидером голосования.

Рената Валеева

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