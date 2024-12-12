Более половины казанцев предпочитают ставить искусственные елки на Новый год

Фото: Реальное время

По данным исследования сервиса «Авито Товары», 84% жителей Казани готовятся к Новому году с искусственной елкой, в то время как оставшиеся граждане выбирают натуральные деревья.

Согласно опросу, 76% казанцев хранят советские елочные игрушки, а 59% ежегодно украшают елку раритетными декоративными элементами. 42% респондентов наряжают елку за неделю до праздника, 35% делают это в начале декабря и лишь 6% ставят ее 31 декабря.

Чтобы создать праздничную атмосферу, 87% жителей Казани выделяют на новогодний декор до 10 тыс. рублей. Молодежь (18–24 года) чаще тратит большие суммы, с 15% респондентов, расходующих от 10 до 20 тыс. рублей, и 14%, у которых расходы составляют от 20 до 50 тыс. рублей. Еще 6% молодежи затрачивают более 50 тыс. рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

74% опрошенных используют одни и те же украшения каждый год, при этом только добавляя несколько новых элементов. Лишь 3% каждый Новый год полностью обновляют декор, 24% украшают свои квартиры одинаково без покупок нового.

Среди предпочтений в украшениях лидируют:

гирлянды (81%);

елочные игрушки (79%);

«дождик» (48%).

Также 35% казанцев используют фигурки Деда Мороза и Снегурочки, а 27% приклеивают на окна снежинки и другие наклейки.

Напомним, что минимальный набор новогодних украшений для дома в России будет стоить в среднем от 3 до 5 тыс. рублей. Алексей Осипов, категорийный менеджер сети OBI, подчеркнул, что новогодний декор за последний год подорожал на 10%.



Анастасия Фартыгина