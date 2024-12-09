В России набор новогодних игрушек для дома обойдется в 3–5 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

Минимальный набор новогодних украшений для дома в России будет стоить в среднем от 3 до 5 тыс. рублей, согласно информации, предоставленной представителями торговых сетей и маркетплейсов. Об этом сообщили в РИА «Новости».



Алексей Осипов, категорийный менеджер сети OBI, подчеркнул, что новогодний декор за последний год подорожал на 10%.

— Теперь стоимость минимального набора, включающего искусственную ель, гирлянду и игрушки, начинается от 3 тыс. рублей, — добавил он.

Аналитическая компания «Лемана Про» подтвердила, что стандартный набор для украшения квартиры к Новому году также составляет примерно 3-5 тыс. рублей, при этом цены на него увеличились на 8-10% за последний год.

Анастасия Фартыгина