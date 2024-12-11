Госуслуги начали тестирование обновленного «Робота Макса» на основе ИИ

Госуслуги начали тестирование обновленного Робота Макса — онлайн помощника, который использует для общения российские нейросети. Об этом сообщает Минцифры.

— Цифровой помощник Госуслуг становится старше, умнее и эмоциональнее. В новой версии Робот Макс, отвечая на вопросы, использует две российские большие языковые модели на конкурентной основе. Теперь общаться с ним проще и интереснее. Оценивайте ответы — это помогает Максу учиться быстрее, — говорится в сообщении.

Внешне Макс тоже изменился, для нового образа выбирали из 50 вариантов составленных российскими дизайнерами. Оценить обновление можно в beta-версии — для перехода на нее в диалоге с Максом надо нажать на переключатель вверху экрана.

Онлайн-помощник с ИИ отвечает более точно, учитывая контекст и ситуацию пользователя. Нейросеть следует промптам — специальным настройкам, которые описывают, как она должна вести себя. Давать только достоверную информацию, не придумывать, отвечать с уважением.

Дарья Пузикова