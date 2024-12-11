Илон Маск стал первым в истории, чье состояние превысило $400 млрд

Американский предприниматель, основатель социальной сети X, а также генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск установил новый рекорд, став самым богатым человеком в мире чье состояние превысило $400 млрд по версии Bloomberg.



— Чистое состояние Илона Маска в пятницу достигло исторического максимума — 347,8 млрд долларов, — говорится в тексте издания.



Основной вклад в его состояние, которое на сегодняшний день оценивается в $442 млрд, внесла доля предпринимателя в Tesla. Сегодня в ходе торгов стоимость акций Tesla достигла $409,73, а закрылась на уровне $400,99. Его стартап SpaceX оценивается в $350 млрд при продаже акций. По версии издания состояние предпринимателя выросло на 66% после победы Дональда Трампа.

Напомним, Илон Маск стал одним из крупнейших спонсоров предвыборной кампании Дональда Трампа, потратив не менее 260 млн долларов на его возвращение в Белый дом.



Дарья Пузикова