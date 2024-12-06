Илон Маск вложил в предвыборную кампанию Дональда Трампа около 260 млн долларов

Илон Маск, основатель SpaceX, стал одним из крупнейших спонсоров предвыборной кампании Дональда Трампа, потратив не менее 260 млн долларов на его возвращение в Белый дом. Об этом сообщила телекомпания CNN, ссылаясь на документы Федеральной избирательной комиссии.

Маск оказал значительное влияние на исход выборов, став ключевой фигурой в поддержке Трампа. Избранный президент ранее анонсировал создание нового ведомства, руководить которым будут Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами.

Основной задачей новой структуры станет повышение эффективности правительства и борьба с бюрократией. Новый орган будет сотрудничать с Белым домом и Административно-бюджетным управлением для проведения масштабной структурной реформы.

Анастасия Фартыгина