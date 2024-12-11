Эксперт объяснил, почему «Ак Барсу» не стоит обменивать Сафонова в СКА

Известный хоккейный комментатор Александр Норден прокомментировал ситуацию с возможным обменом нападающего «Ак Барса» Ильи Сафонова в СКА. Ранее генеральный менеджер казанцев Марат Валиуллин сообщил, что клубы вели переговоры по игроку.

— Сафонов, как и Галимов, здорово прибавил в этом сезоне. Я ужаснулся, когда услышал про обмен в СКА на Воробьева. Боже упаси, да нельзя этого делать! Надеюсь, что этого не будет. У него есть характер, умеет продавливать соперника. Сафонов в этом сезоне — как из тех времен, когда вместе с Воронковым они бились в плей-офф. А сейчас и без Воронкова зажигает отлично, хотя Дима бы не помешал команде, — сказал Норден в интервью «Реальному времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По информации некоторых источников, СКА интересуется возможностью обмена форварда Михаила Воробьева на нападающего «Ак Барса» Илью Сафонова. Дедлайн по переходу хоккеистов в текущем сезоне установлен на 27 декабря.

Илья Сафонов выступает в клубной системе «Ак Барса» с 17-летнего возраста. 23-летний форвард проводит свой шестой сезон за казанский клуб на уровне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Контракт хоккеиста с «Ак Барсом» рассчитан до конца мая 2025 года.

В текущем чемпионате Сафонов провел 32 матча, забил пять голов и отдал девять голевых передач. В одном из предсезонных игр в августе форвард вышел на площадку с капитанской нашивкой.

Зульфат Шафигуллин