Защитник «Рубина» Рожков стал третьим в номинации «Лучший молодой игрок» РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков признан лучшим молодым футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2024 году.

Всего на премию «Первая пятерка» претендовали 12 игроков. Батраков набрал 518 баллов и выиграл номинацию. Футболиста «Локомотива» на первое место поставили сразу 98 из 105 экспертов, участвовавших в голосовании.

Второе место занял полузащитник «Краснодара» Данила Козлов с 237 баллами, третьим стал защитник «Рубина» Илья Рожков. Футболист казанского клуба набрал 166 баллов по итогам голосования. Рожкова на первое место поставили три эксперта: спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба, главный тренер команды Рашид Рахимов и Владимир Волчек, тренирующий юношескую сборную России U-15.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Также в число претендентов на награду были включены Ярослав Гладышев («Динамо»), Иван Комаров, Андрей Лангович (оба — «Ростов»), Абакар Гаджиев («Динамо» Махачкала), Игорь Дмитриев («Урал»/«Крылья Советов»), Никита Ермаков («Пари НН»), Ярослав Михайлов («Оренбург»), Никита Салтыков («Крылья Советов»/«Локомотив») и Владислав Шитов («Крылья Советов»).

Среди девушек лучшей футболисткой года признана игрок «Чертаново» Яна Свистунова. Представительница «Рубина» Глафира Жукова стала второй в голосовании экспертов.

Премию «Первая пятерка» вручает Детская футбольная лига имени Виктора Горлова игрокам не старше 21 года. В 2014 году лучшим молодым футболистом России был признан воспитанник «Рубина» Эльмир Набиуллин.

Зульфат Шафигуллин