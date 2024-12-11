Эксперт назвал форварда Семенова главной звездой «Ак Барса»

Известный хоккейный комментатор Александр Норден назвал нападающего Кирилла Семенова главной звездой нынешнего «Ак Барса». Эксперт сравнил его переход в клуб с подписанием казанцами Алексея Морозова в 2004 году.

— По Семенову вообще нет вопросов, это главная звезда клуба, однозначно. Это гениальный игрок. Семенова бы клонировать, сделать три-четыре Семеновых — и будет «Ак Барс» без слабых мест в нападении. Я даже так скажу: судя по всем проблемам «Авангарда» в последние годы, «Ак Барс» забрал у них лучшего игрока. И вот «Авангард» барахтается, постоянно меняет игроков, а Семенов развивается дальше. С Семеновым менеджмент сработал просто шикарно. Сравнил бы эту сделку с подписанием Леши Морозова в свое время, — сказал Норден «Реальному времени».

Комментатор Александр Норден (справа). Егор Данилов / realnoevremya.ru

Кирилл Семенов перешел в «Ак Барс» в 2022 году из «Авангарда». За время игры в Омске нападающий успел выиграть Кубок Гагарина и завоевать серебряные медали Олимпийских игр.

В текущем сезоне Семенов сыграл 32 матча в чемпионате за «Ак Барс», забросил 10 шайб и отдал 17 ассистов. Форвард делит второе место в списке самых результативных игроков казанского клуба в нынешней «регулярке» КХЛ.

«Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции с 44 очками. «Авангард» идет на восьмой строчке турнирной таблицы Востока с 32 баллами.

Зульфат Шафигуллин