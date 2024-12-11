Банк Казани улучшил условия по вкладу для физических лиц «Верное решение»

Для новых клиентов «Банка Казани» предусмотрена возможность получения надбавки к базовой процентной ставке

Для новых клиентов «Банка Казани» предусмотрена возможность получения надбавки к базовой процентной ставке в размере 1,25% годовых при оформлении вклада в системе дистанционного банковского обслуживания физических лиц.

К категории «Новые клиенты» относятся клиенты, у которых при заключении договора банковского вклада в течение последнего 91 календарного дня отсутствовали действующие срочные вклады ООО КБЭР «Банк Казани».

Максимальная ставка по вкладу «Верное решение» составляет 23% годовых. Она действует для новых клиентов при открытии вклада сроком на 181 день в офисе «Банка Казани» и одновременном оформлении партнерского продукта.

Базовая ставка по вкладу «Верное решение» составляет на срок 91 день 20% годовых, на срок 181 день — 21% годовых, на срок 367 дней — 20% годовых. Минимальная сумма размещения вклада «Верное решение» — 50 тысяч рублей.

Открыть вклад по таким ставкам можно уже сейчас в офисах «Банка Казани», на сайте и в мобильном приложении. Предложение ограничено.

*Подробную информацию об условиях предложения можно получить на официальном сайте банка или уточнить по телефону 8 (800)77-518-77.

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