Премьер-министр Малайзии: «Раис Татарстана мужественный человек, как и весь народ Татарстана»

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим выступил на заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», подчеркнув важную роль ее председателя — раиса Татарстана — в укреплении связей между Россией и исламскими странами. Он заявил, что формат этой группы способствует содержательному диалогу и долгосрочному сотрудничеству. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.



Анвар Ибрагим также рассказал о тревожном росте целенаправленных действий против мусульманских общин в Европе, включая осквернение мечетей и преследование отдельных людей, что, по его словам, подрывает доверие и приводит к насилию.

Говоря о перспективах экономического партнерства, премьер подчеркнул, что Малайзия, как мировой лидер в области исламских финансов, создала надежную экосистему для финансовых инноваций. Россия, обладая значительным мусульманским населением, может извлечь выгоду из исламского банкинга, что будет способствовать совместным проектам и привлечению инвестиций.

Ибрагим завершил свое выступление призывом к единству и действию, подчеркнув, что встреча является возможностью для выполнения общей миссии в создание более справедливого и многополярного мира.

Анастасия Фартыгина