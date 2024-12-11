Госдума приняла закон о запрете приема детей мигрантов в школы без знания русского языка

Фото: Максим Платонов

Госдума России приняла законопроект, запрещающий зачисление детей мигрантов в школы, если они не владеют русским языком. Закон был поддержан на пленарном заседании и прошел во втором и третьем чтениях. Об этом сообщили в РИА «Новости».



Авторами инициативы являются председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая и главы ключевых комитетов. Согласно новому закону, иностранные дети смогут поступить в российские школы только после успешного тестирования на знание русского языка, которое будет проводиться бесплатно в государственных или муниципальных образовательных учреждениях.

Те, кто не пройдет тест, не смогут учиться по образовательным программам. Кроме того, закон уточняет, что лица, находящиеся в России незаконно, не могут быть приняты в школы. Методическое обеспечение тестирования и оценка знаний будут осуществляться Рособрнадзором.

Напомним, Казанский федеральный университет стал единственным вузом в Татарстане, который получил право проводить экзамены для мигрантов по русскому языку, истории России и основам законодательства.



Анастасия Фартыгина