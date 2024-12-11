КФУ стал единственным вузом в Татарстане с правом проводить экзамены для мигрантов
Казанский федеральный университет стал единственным вузом в Татарстане, который получил право проводить экзамены для мигрантов по русскому языку, истории России и основам законодательства. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
- Всего в России таких государственных учреждений — 92.
В перечень вошли также Марийский государственный университет и Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.
Правительство также установило стоимость экзаменов:
- тест по русскому языку, истории и основам законодательства для получения гражданства обойдется в 2,9 тыс. рублей;
- для оформления временного проживания или вида на жительство — в 5,9 тыс. рублей;
- тест на получение патента или разрешения на работу будет стоить 3,8 тыс. рублей.
Напомним, что в этом месяце Минниханов подписал закон о повышении стоимости патентов для мигрантов. Это связано с ожидаемым ростом зарплат иностранных специалистов, которые в следующем году могут превысить 52 тыс. рублей в месяц.
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