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В Казани средний бюджет на новогодние каникулы составил около 20 тыс. рублей

10:49, 11.12.2024
В Казани средний бюджет на новогодние каникулы составил около 20 тыс. рублей
Фото: Реальное время

Средний бюджет казанцев на новогодние праздники в этом году составляет 19,5 тыс. рублей, согласно данным сервиса SuperJob. Этот показатель свидетельствует о росте на 7% по сравнению с прошлым годом, когда горожане планировали потратить 18 тыс. рублей на аналогичные цели.

В рамках опроса экономически активного населения России, который провел SuperJob, выяснилось, что в среднем россияне рассчитывают потратить 21 тыс. рублей на праздники, не учитывая расходы на подарки. Каждый третий респондент активно планирует свои праздничные расходы.

  • Женщины чаще, чем мужчины, подходят к делу с учетом бюджета — 36% женщин планируют траты заранее, по сравнению с 30% мужчин. Однако женщины в среднем планируют потратить меньше: 19,5 тыс. рублей против 22,2 тыс. рублей у мужчин.

    Среди опрошенных с зарплатой от 100 тыс. рублей 35% чаще задумываются о планировании расходов на первую декаду января, в то время как среди тех, кто зарабатывает менее 50 тыс. рублей, этот показатель составляет 16%.

    Наибольшие праздничные бюджеты зарегистрированы у москвичей (24 тыс. рублей) и жителей Санкт-Петербурга (22,4 тыс. рублей).

      В пятерку городов с наибольшими расходами также вошли:

      • Красноярск (20,5 тыс. рублей),
      • Екатеринбург (20,2 тыс. рублей);
      • Самара (19,8 тыс. рублей).
      Анастасия Фартыгина

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