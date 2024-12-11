В Казани средний бюджет на новогодние каникулы составил около 20 тыс. рублей

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Средний бюджет казанцев на новогодние праздники в этом году составляет 19,5 тыс. рублей, согласно данным сервиса SuperJob. Этот показатель свидетельствует о росте на 7% по сравнению с прошлым годом, когда горожане планировали потратить 18 тыс. рублей на аналогичные цели.



В рамках опроса экономически активного населения России, который провел SuperJob, выяснилось, что в среднем россияне рассчитывают потратить 21 тыс. рублей на праздники, не учитывая расходы на подарки. Каждый третий респондент активно планирует свои праздничные расходы.

Женщины чаще, чем мужчины, подходят к делу с учетом бюджета — 36% женщин планируют траты заранее, по сравнению с 30% мужчин. Однако женщины в среднем планируют потратить меньше: 19,5 тыс. рублей против 22,2 тыс. рублей у мужчин.

Среди опрошенных с зарплатой от 100 тыс. рублей 35% чаще задумываются о планировании расходов на первую декаду января, в то время как среди тех, кто зарабатывает менее 50 тыс. рублей, этот показатель составляет 16%.

Наибольшие праздничные бюджеты зарегистрированы у москвичей (24 тыс. рублей) и жителей Санкт-Петербурга (22,4 тыс. рублей).

В пятерку городов с наибольшими расходами также вошли:

Красноярск (20,5 тыс. рублей),

Екатеринбург (20,2 тыс. рублей);

Самара (19,8 тыс. рублей).

Анастасия Фартыгина