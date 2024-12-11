Раис Татарстана провел выездное заседание Группы стратегического видения «Россия— Исламский мир»

Рустам Минниханов и председатель Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» провел выездное заседание этой группы в Малайзии. Открывая мероприятие, он зачитал приветствие президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.



В своем обращении Путин выразил приветствие участникам заседания и подчеркнул важность встречи на территории Малайзии. Он заявил, что Россия придает большое значение развитию отношений с мусульманскими странами как на двустороннем уровне, так и в рамках диалога с Организацией исламского сотрудничества.

— В условиях непростой международной ситуации наши позиции по актуальным вопросам во многом схожи, — сказал Путин, добавив, что тема заседания, — взаимодействие России и исламского мира в эпоху формирующейся многополярности — подтверждает общий настрой на построение справедливого миропорядка, основанного на равенстве и международном праве.

В ходе заседания участники планируют обсудить широкий круг вопросов, включая урегулирование региональных конфликтов, борьбу с терроризмом и координацию усилий в сфере образования для противодействия экстремистской идеологии.

Также раис встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Минниханов сообщил о росте товарооборота, который в этом году увеличился в полтора раза, хотя в абсолютных цифрах составляет всего 61 млн долларов.



Анастасия Фартыгина