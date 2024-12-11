Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с премьер-министром Малайзии

В ходе рабочего визита в Куала-Лумпур Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом перед заседанием Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Минниханов поблагодарил премьер-министра за организацию мероприятия и его личное участие.



Президент Татарстана подчеркнул, что опыт Малайзии в таких сферах, как исламские финансы и халяльные продукты, вызывает большой интерес в России. Он выразил надежду, что российско-малайзийские связи будут продолжать развиваться, подчеркивая готовность Татарстана активно способствовать этому процессу.

Минниханов также напомнил, что именно в Куала-Лумпуре 20 лет назад Владимир Путин заявил о намерении России вступить в Организацию Исламская конференция в качестве наблюдателя. Президент Татарстана выразил надежду, что текущее заседание станет важным шагом в развитии сотрудничества России с исламским миром.

Подчеркивая существующие связи Татарстана с малайзийскими регионами, такими как Джохор и Саравак, Минниханов сообщил о росте товарооборота, который в этом году увеличился в полтора раза, хотя в абсолютных цифрах составляет всего 61 млн долларов. Он подчеркнул, что Татарстан, обладая мощным промышленным потенциалом, готов предложить широкий ассортимент продукции.



Анастасия Фартыгина