Рыбаков предупредили об угрозе провалов на льду реки Казанки

Фото: Дарья Пузикова

На участке Казанки возле улицы Брюсова наблюдаются опасные для рыбаков условия. Хотя лед обычно схватывается здесь быстрее, его толщина составляет всего восемь сантиметров, что недостаточно для нахождения людей. Рыболовов просят держать дистанцию около двух метров.

Спасатели предупреждают о риске провалов на льду, толщина которого местами не превышает четырех сантиметров. На данный момент прочный лед от десяти сантиметров наблюдается только на небольших прудах и озерах. Реки остаются небезопасными. В Татарстане уже произошли две трагедии: люди утонули, провалившись под неокрепший лед.



В связи со снегопадом, произошедшим накануне, нагрузка на лед усилилась. Частичный ледостав образовался только на Каме, в то время как русло Волги остается открытым. А выход на лед Казанки представляет смертельную опасность. По предварительным данным, ситуация должна стабилизироваться к середине декабря.

Подробнее — в видеосюжете ТНВ.

Дарья Пузикова