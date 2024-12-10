Задержанный на 12 часов авиарейс из Казани в Стамбул отменили

Фото: Максим Платонов

Рейс авиакомпании «Турецкие авиалинии» сообщением Казань — Стамбул, ранее задержанный на 12 часов, отменен. Об этом сообщает ТАСС.

Пассажиров переоформят на рейс, который отправляется во вторник. Самолет должен был вылететь сегодня в 13:35, на рейс были зарегистрированы 75 человек.

— По решению авиакомпании вылет данного рейса 10 декабря был отменен. Пассажиры будут переоформлены на рейс ТК 429, вылет в 01:35 11 декабря, — рассказали в пресс-службе аэропорта Казани.

Напомним, в конце ноября была подобная ситуация: рейс турецкой авиакомпании Pegasus Airlines сообщением Казань — Стамбул задержался на 9 часов 40 минут. В пресс-службе аэропорта города тогда сообщили, что в воздушной гавани тумана нет. Днем ранее из-за густого тумана здесь было задержано несколько рейсов.

Завтра в Татарстане ожидаются метель с ухудшением видимости до 1 тысячи метров и сильный ветер до 17 м/с.

Дарья Пузикова