Госавтоинспекция РТ предупредила об ухудшении видимости, метели и сильном ветре

Фото: Мария Зверева

Завтра в Татарстане ожидаются метель с ухудшением видимости менее 1 000 м и сильный ветер до 17 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.

Во время поездки на автомобиле в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется избегать резких маневров, особенно связанных с выездом на встречную полосу. Скорость движения также должна быть адаптирована к погоде.

Для личной безопасности пешеходам рекомендовано нанести световозвращающие элементы на одежду и вещи и обеспечить их видимость водителями.



Напомним, в среду и четверг, 11—12 декабря, при прохождении фронтов северного циклона также ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде снега, а 12 декабря — мокрого снега. В эти дни прогнозируются метели с ухудшением видимости и сильный ветер с порывами до 15—18 м/с.



Дарья Пузикова