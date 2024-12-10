Директора казанской фирмы «Атриум» подозревают в неуплате налогов на 121 млн рублей

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Руководителя казанской фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Татарстану.

Согласно данным следствия, в период с 2019 по 2022 год руководитель компании «Атриум» специально предоставила в налоговую ложные сведения о фиктивных отношениях с 20 контрагентами. Что позволило ей избежать уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 121 млн рублей.

В настоящее время проводится расследование, цель которого — выяснить все детали случившегося.

Дарья Пузикова