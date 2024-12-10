В России хотят ввести интегральную оценку знаний наряду с ЕГЭ

Фото: Динар Фатыхов

В России заявили о необходимости интегральной оценки знаний наряду с ЕГЭ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Валерий Фадеев, советник президента России, председатель СПЧ, заявил, что необходимо разработать комплексный подход к оценке уровня знаний выпускников школ. В качестве одного из критериев можно использовать средний балл, который будет учитываться при поступлении в вузы наряду с результатами ЕГЭ.



— Нужна некая интегральная оценка знаний выпускников школ, например средний балл, как это было в Советском Союзе. Этот балл мог бы высчитываться как средняя оценка, полученная учеником за учебные четверти или полугодия в ходе изучения соответствующего предмета. Этот средний балл должен учитываться при поступлении в университет наряду с результатами ЕГЭ. Фактически это будет четвертая оценка: 3 экзамена плюс средний балл, — сказал Фадеев.

Напомним, Минобрнауки утвердило новый порядок приема в вузы на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, он устанавливает единые сроки приема, публикации конкурсных списков и приказов о зачислении.

Дарья Пузикова