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В России с 1 января 2025 года начнут повышать штрафы за нарушения ПДД

14:32, 10.12.2024
В России с 1 января 2025 года начнут повышать штрафы за нарушения ПДД
Фото: Максим Платонов

С 1 января 2025 года начнут действовать новые нормы о повышении административных штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщили в ТАСС.

Это стало возможным благодаря поправкам, одобренным комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству ко второму чтению соответствующего законопроекта.

В опубликованном документе указано, что «настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 января 2025 года». Ожидается, что новые меры помогут повысить безопасность на дорогах и снизить количество правонарушений.

Напомним, что Минфин России инициировал изменения в Бюджетный кодекс, которые предполагают перераспределение доходов от штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в пользу федерального бюджета.

Анастасия Фартыгина

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