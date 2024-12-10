В России с 1 января 2025 года начнут повышать штрафы за нарушения ПДД

Фото: Максим Платонов

С 1 января 2025 года начнут действовать новые нормы о повышении административных штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщили в ТАСС.

Это стало возможным благодаря поправкам, одобренным комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству ко второму чтению соответствующего законопроекта.



В опубликованном документе указано, что «настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 января 2025 года». Ожидается, что новые меры помогут повысить безопасность на дорогах и снизить количество правонарушений.

Напомним, что Минфин России инициировал изменения в Бюджетный кодекс, которые предполагают перераспределение доходов от штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в пользу федерального бюджета.



Анастасия Фартыгина