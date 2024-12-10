В России средства от штрафов за нарушения ПДД будут распределять в федеральный бюджет

Фото: Динар Фатыхов

Минфин России инициировал изменения в Бюджетный кодекс, которые предполагают перераспределение доходов от штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в пользу федерального бюджета. Об этом сообщили в РБК.

Согласно новым поправкам, регионы будут получать 75% от суммы штрафов, тогда как 25% направят в федеральный бюджет. Эти изменения обсуждаются на фоне планов правительства увеличить штрафы для автомобилистов в среднем на 50%.



Проект поправок, который был одобрен на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности 9 декабря, уже находится на рассмотрении. В частности, ожидается повышение штрафов за превышение скорости на 20–40 км/ч с 500 до 750 рублей, что станет ощутимым ударом для многих водителей, так как это одно из самых распространенных нарушений.

Кроме того, предлагается изменить условия скидки при оперативной оплате штрафа: сейчас водители могут уплатить 50% от суммы в течение 20 дней, а по новым правилам эта скидка сократится до 25%.



В 2023 году регионы получили от штрафов 119,2 млрд рублей. Наибольшие суммы поступили в бюджеты Москвы (22,7 млрд рублей), Московской области (14,5 млрд рублей) и Санкт-Петербурга (6,5 млрд рублей).

Напомним, что в Татарстане предлагают ввести штрафы за несоблюдение порядка оплаты за проезд транспорта на платных скоростных дорогах.



Анастасия Фартыгина