Бывший футболист «Рубина» Нобоа может завершить карьеру

Фото: Динар Фатыхов

Эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа может завершить игровую карьеру. Об этом сообщил сам футболист, сославшись на проблемы со здоровьем.

39-летний Нобоа перенес операцию после инфекционного заболевания. В январе полузащитник станет свободным агентом.

— Сейчас мне сделали операцию, а первую — полгода назад. У меня была инфекция, сейчас идет восстановление. Я не знаю, буду ли играть в футбол. Меня ждет моя команда «Эмелек». На данный момент думаю, что не вернусь в футбол, плюс мой контракт закончился. Спокойно восстанавливаюсь, слежу за коленом. После инфекции вернуться на поле — большая проблема, — приводит слова Нобоа «Матч ТВ».

Кристиан Нобоа известен выступлениями в России за казанский «Рубин», московское «Динамо», «Ростов» и «Сочи». С января 2024 года футболист выступает за эквадорский «Эмелек», контракт игрока рассчитан до конца декабря.

Нобоа четырежды становился чемпионом России, в том числе дважды в составе «Рубина».

Зульфат Шафигуллин