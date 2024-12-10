Бывший футболист «Рубина» Нобоа может завершить карьеру
Эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа может завершить игровую карьеру. Об этом сообщил сам футболист, сославшись на проблемы со здоровьем.
39-летний Нобоа перенес операцию после инфекционного заболевания. В январе полузащитник станет свободным агентом.
— Сейчас мне сделали операцию, а первую — полгода назад. У меня была инфекция, сейчас идет восстановление. Я не знаю, буду ли играть в футбол. Меня ждет моя команда «Эмелек». На данный момент думаю, что не вернусь в футбол, плюс мой контракт закончился. Спокойно восстанавливаюсь, слежу за коленом. После инфекции вернуться на поле — большая проблема, — приводит слова Нобоа «Матч ТВ».
Кристиан Нобоа известен выступлениями в России за казанский «Рубин», московское «Динамо», «Ростов» и «Сочи». С января 2024 года футболист выступает за эквадорский «Эмелек», контракт игрока рассчитан до конца декабря.
Нобоа четырежды становился чемпионом России, в том числе дважды в составе «Рубина».
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