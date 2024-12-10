На автомобильных дорогах Татарстана работают свыше 200 единиц снегоуборочной техники

Фото: Мария Зверева

В Татарстане на региональных дорогах задействовали 267 единиц снегоуборочной техники. Ночью на обслуживание дорог работали 214 машин, которые за сутки израсходовали 4,5 тыс. тонн песко-соляной смеси и 74 тонны соли. Об этом сообщили в Минтранспорта республики.



Согласно прогнозам синоптиков, в республике ожидается облачная погода с мокрым снегом. Ветер южный и юго-западный с порывами до 14 м/с, температура воздуха ночью составит -9 градусов, в течение дня — около -1 градуса. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица, поэтому водителям рекомендуется быть особенно осторожными.

На объектах авиации, водного и железнодорожного транспорта, а также на мостах через реки Волга и Кама ситуация остается стабильно нормальной.

Напомним, что в Казани повысили тариф на утилизацию снега в снегоплавильных пунктах до 414 рублей за тонну, что на 37 рублей больше, чем в прошлом году (377 рублей).



Анастасия Фартыгина