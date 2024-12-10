Главный тренер баскетбольного клуба УНИКС выиграл свой 100-й матч в Единой лиге ВТБ

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович одержал 100-ю победу в Единой лиге ВТБ. Этот успех стал возможен благодаря уверенной гостевой победе казанской команды над «Автодором» со счетом 86:68. Об этом сообщили в пресс-службе Единой лиги ВТБ.



Перасович возглавляет УНИКС с 2021 года и за это время добился значительных успехов. В сезоне-2022/23 под его руководством команда впервые в своей истории завоевала титул чемпиона Единой лиги ВТБ.

Теперь Велимир Перасович стал восьмым тренером в истории турнира, который смог достичь отметки в 100 побед.

Анастасия Фартыгина