УНИКС одержал победу над «Автодором» в гостевом матче Единой лиги ВТБ

Фото: Динар Фатыхов

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС одержал уверенную победу на выезде в Саратове над местным «Автодором» со счетом 86:68 (23:15, 19:17, 19:17, 25:19).



В составе УНИКСА самым результативным на паркете был Артем Комолов (14 очков), его партнер по команде Исмаэль Бако оформил дабл-дабл (10 очков, 12 подборов). У «Автодора» 18 очков заработал Душан Беслач.

УНИКС продолжает демонстрировать успешные результаты в Единой лиге ВТБ. В последних пяти играх команда одержала четвертую победу, а всего в этом сезоне — тринадцатую. В турнирной таблице клуб занимает четвертое место.