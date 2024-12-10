Абхазия попросила российское правительство возобновить замороженные соцвыплаты

Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба обратился к правительству России с просьбой возобновить социальные выплаты, которые были заморожены с 1 сентября 2024 года. Об этом сообщили в ТАСС.

Эти средства, ранее направлявшиеся на доплаты учителям, врачам и работникам силовых структур, приостановлены из-за невыполнения Сухумом своих обязательств перед Москвой.



На заседании штаба по обеспечению энергобезопасности Бганба отметил, что без этих выплат республика столкнется с трудностями в финансировании зарплат бюджетников.

— Я обратился с письмом в правительство России, чтобы нам все-таки выплатили замороженные средства, иначе нам трудно будет найти деньги на зарплаты бюджетникам, а нам надо выдать их за ноябрь, — подчеркнул он.

Ранее Россия приостановила социальные выплаты в рамках финансово-экономической помощи Абхазии, что также связано с изменениями в условиях поставок электроэнергии в республику. В условиях осенне-зимнего энергодефицита переток электроэнергии стал осуществляться по коммерческой цене. Эти меры были согласованы на встрече заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака с экс-президентом Абхазии Асланом Бжания 19 августа 2024 года



Анастасия Фартыгина