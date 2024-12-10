В Госдуме рассматривают инициативу о создании федерального семейного телеканала

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Депутат Яна Лантратова, занимающая пост первого зампреда комитета Госдумы по просвещению от партии «Справедливая Россия — За правду», обратилась к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву с инициативой о создании федерального семейного телеканала. Об этом сообщили в РИА «Новости».



В своем письме Лантратова подчеркнула, что такой телеканал сможет стать платформой для продвижения семейных ценностей и удовлетворит существующий общественный запрос. Она считает, что проект будет важным инструментом воспитания молодежи в духе традиционных ценностей, укрепления семейных отношений и популяризации культурного наследия России.

— Я убеждена, что данный проект найдет широкий отклик среди миллионов российских семей и станет значительным шагом в развитии отечественного медиапространства, — подчеркнула депутат.

По мнению Лантратовой, новый телеканал сможет объединить лучшие практики тематических каналов и локальных инициатив, предлагая зрителям разнообразные программы, направленные на укрепление семейных связей и развитие навыков совместного времяпрепровождения.

Анастасия Фартыгина