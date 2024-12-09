Мост на обходе Нижнекамска и Челнов трассы М-12 прошел все испытания

Фото: Динар Фатыхов

Мост через реку Каму, который является частью объездной дороги вокруг Нижнекамска и Набережных Челнов, успешно прошел проверку на надежность. Об этом сообщает Сhelny-biz.



В ходе проверки моста задействовали 15 самосвалов, каждый из которых был загружен песком общим весом 525 тонн. Всего провели 14 испытаний различных вариантов загрузки пролетов.

Эксперты провели инструментальный контроль состояния конструкций, включая мостовое полотно и прилегающие участки. Расчетные нагрузки на мостовые переходы определяются в соответствии с требованиями ГОСТа и проектной документацией.

Были смоделированы ситуации с проездом через препятствия — техника без торможения проезжала по разложенным доскам для оценки реакции пролетных конструкций на удары.

Все тесты показали, что технические характеристики моста соответствуют стандартам и проектным спецификациям. Являющийся частью скоростного пути между Казанью и Екатеринбургом он готов к использованию. Помимо этого, новая трасса обхода, которая составляет часть трассы М-12, появилась на «Яндекс Картах».

Дарья Пузикова