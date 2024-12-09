Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев поздравили граждан с Днем Героев Отечества

Фото: Мария Зверева

Россия отмечает важный праздник — День Героев Отечества. В этот день мы обращаем свои мысли к подвигам наших предков и молодым героям, которые продолжают защищать родину. Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев поздравили граждан, особенно тех, кто служил и продолжает служить на благо страны. Они подчеркнули, что герои Отечества, в числе которых немало татарстанцев, остаются предметом гордости для всех жителей республики. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

— Благодарим вас за отвагу и мужественное служение Родине. Вы — гордость и слава нашей страны, — подчеркнул Минниханов в своем обращении.

Лидеры также пожелали здоровья и уверенности, что этот сплоченный дух поможет сохранить мир в нашем обществе.

Анастасия Фартыгина