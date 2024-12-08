Казанская команда победила в финале Гимнастической премьер-лиги

«Крылатые барсы» одолели «Львов» со счетом 17:16

Фото: предоставлено Агатой Чир

Первый сезон Гимнастической премьер-лиги завершился 8 декабря в Москве. Команда «Крылатые Барсы» из Татарстана во главе с абсолютным чемпионом России Даниелом Мариновым стала сильнейшей, в непростой финальной встрече одолев клуб «Львы» из Владимира со счетом 17:16.

Третьими стали Tavros из Санкт-Петербурга, одержав победу над московским «Динамо».

— На финал выходили «красавцами» и четко знали, чего хотели, но ошибки все равно были. Думаю, выдержали навязанную «Львами» борьбу во многом благодаря эффективной подготовке. В целом первый сезон прошел для нас с большим успехом, мы выиграли все матчевые встречи, — подвел итоги тренер «Крылатых Барсов» Игорь Белуженков.

Дарья Беззубова